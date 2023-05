Przedstawiciele śremskich instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów odwiedzili miasto partnerskie w Czechach OPRAC.: Tomasz Barylski

W dniach 18-21 maja br. grupa przedstawicieli śremskich instytucji i organizacji uczestniczyła w wyjeździe do partnerskiego miasta Rožnov pod Radhoštěm. Była to okazja do zdobycia nie tylko praktycznej wiedzy, ale również do czerpania z doświadczeń osób i organizacji działających w mieście za naszą południową granicą.