Przegląd prasy 10.06.2023 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Emerytura 2023: zyskaj od 200 do 500 zł na emeryturze. Jak? Złóż wniosek w odpowiednim czasie - szczegóły. Emeryci w Polsce mogą oczekiwać wzrostu swoich emerytur od lipca 2023 r. Decyzja o opóźnieniu wniosków emerytalnych do lipca może przynieść znaczące korzyści finansowe, z potencjałem do osiągnięcia dodatkowych kilkuset złotych rocznie. Zmiana ta dotyczy blisko 300 tysięcy osób, które osiągną wiek emerytalny w 2023 r. Ważną decyzją dla emerytów będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę - może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.