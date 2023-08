Przegląd prasy 11.08.2023 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Już za miesiąc, w niedzielę 10 września Śrem będzie gościł triathlonistów. Miejscowa Plaża Miejska i jej okolice będą areną kolejnych zawodów z cyklu Greatman Triathlon. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców naszego miasta do startu w zawodach i wspólnego kibicowania.

Magda Narożna to znana wokalistka zespołu disco polo. Jej piosenki nucą wszyscy fani tej muzyki. Artystka jest też aktywna w swoich social mediach, w których relacjonują większość swojego życia. Pod jej ostatnim zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Magda pokazała się w nowym wydaniu. Co w sobie zmieniła? Koniecznie zobacz.

Prasówka 11.08 Śrem: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wakacje to czas kiedy dzieci w szkołach nie ma. Nie oznacza to jednak, że w placówkach oświatowych nic się nie dziele. W Szkole Podstawowej w Pyszącej wręcz wrze, a to za sprawą budowy sali sportowej przy szkole. Byliśmy zobaczyć tę inwestycję z bliska.