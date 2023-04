Przegląd prasy 13.04.2023 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Jadłodzielnia w Śremie działa już od jakiegoś czasu i okazuje się, że stworzenie takiego miejsca to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Można było to zauważyć szczególnie w okresie okołowielkanocnym. Nie brakowało osób wkładających jedzenie przed i po świętach, a także tych, którzy z zawartości lodówek chętnie skorzystali.

Według azteckiej legendy Quetzalcoatl, Pierzasty Wąż – bóg słońca, wiatru i oddechu życia został strącony na Ziemię za to, że przekazał ludziom czekoladę. Do picia czy przegryzania, mleczna czy gorzka - ze świecą szukać tych, którzy nie lubią czekolady w żadnej z jej postaci i odmian. W Europie i Ameryce obdarowujemy się czekoladą z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Święta Zakochanych czy żydowskiej Chanuki, a także z wielu innych okazji. Do tego czekolada nie tylko poprawia humor, ale pomaga na wiele dolegliwości. Polacy należą do największych producentów czekolady w Europie. Czy również jemy jej dużo? Sprawdź w galerii, czy wiesz o niej już wszystko.