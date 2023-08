Przegląd prasy 13.08.2023 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Młodych zdolnych ludzi w gminie Książ Wielkopolski nie brakuje. W ostatnim czasie dzieci i młodzież ucząca się z tej właśnie gminy otrzymała Stypendia Burmistrza Książa Wielkopolskiego. W sumie ponad 30 uczniów otrzymało to wyróżnienie.

Mają powierzchnię od nieco ponad 10 do 28 mkw i są usytuowane przy ul. Wierzbięcice 45, w budynku, w którym jeszcze do niedawna mieścił się urząd skarbowy. Dziś do dawnej funkcji nawiązują jedynie nazwy pięter, odpowiadające podatkom. mamy więc kondygnację VAT, PCC (podatek od czynności cywilno-prawnych. który płaci się np. kupując mieszkanie czy samochód) czy PIT. Łącznie w budynku mieści się 46 mikroapartamentów na wynajem. Każdy z nich składa się z łazienki, aneksu kuchennego i strefy dziennej - w największych podzielonej nawet na dwie części. Wszystkie apartamenty są wykończone pod klucz i wyposażone w niezbędne sprzęty. Zobacz jak wyglądają.