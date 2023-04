Przegląd prasy 18.04.2023 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Toalety w Śremie i dostęp do nich na terenie miasta, to temat, który znów wraca. Mowa oczywiście o toaletach publicznych oraz tych na terenie dużych skupisk punktów handlowych i w sklepach wielkopowierzchniowych. Temat poruszony został na posiedzeniu Śremskiej Rady Seniorów. To właśnie seniorzy są jedną z tych grup, dla których jest to jeden z większych problemów w Śremie.