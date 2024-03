Przegląd prasy 19.03.2024 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Rolnicy nie składają broni i wciąż protestami i blokadami walczą o swoje postulaty. Kolejny protest w środę 20 marca. Spowoduje on spore utrudnienia w ruchu drogowym w okolicy Śremu. Policja szykuje objazdy. Kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość

Czas przygotowań do świąt wielkanocnych to między innymi udział wiernych w drogach krzyżowych. Kościół farny w Śremie tradycyjnie zaprasza do udziału w drodze krzyżowej w piątek przed Niedzielą Palmową. Wierni, niosąc krzyż, tego dnia ponownie przejdą ulicami Śremu.