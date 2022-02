Przegląd prasy 19.02.2022 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Dla powiatu śremskiego na razie mamy drugi stopień ostrzeżenia, nie oznacza to jednak, że nie zostanie on wkrótce podniesiony. Niestety, trzeba się liczyć z powtórką z ostatnich dni. Tym razem nad Polskę nadciąga niż Eunice.

Dominika Ostałowska to polska aktorka, którą amatorzy seriali najbardziej kojarzyć mogą z roli Marty Mostowiak w serialu "M jak Miłość". Ostatnio w życiu prywatnym i zawodowym gwiazdy zaszły duże zmiany. Aktorka przeszła sporą metamorfozę, ale jej rola w kultowym już serialu znacznie się uszczupliła. Ostałowska nie ukrywa smutku i tłumaczy, że brak obecności na planie "M jak Miłość" to nie jej wina. Co się stało?