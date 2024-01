Przegląd prasy 20.01.2024 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Akcje śremskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nabierają tempa! W piątek 19 stycznia ogłoszono licytację przygotowaną przez Burmistrza Śremu. Licytować będzie można atmosferę niczym na dzikim zachodzie... no prawie. Zobaczcie, co trafiło na licytację.

E10 to nowa benzyna, która może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Nie każdy może ją stosować, a w jaki sposób to sprawdzić? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zatrzymali kolejną osobę, która była poszukiwana listem gończym.

Nie macie jeszcze planów na nadchodzące trzy dni? Nic straconego! Sprawdźcie nasze zestawienie weekendowych wydarzeń i zaplanujcie swój wolny czas wraz z najbliższymi. Nadchodzący weekend to m.in. koncerty i wydarzenia z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka.