Przegląd prasy 20.09.2023 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Jesienny wieniec na drzwi to najmodniejsza dekoracja na 2023 rok, która pięknie przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, jak za pomocą efektownej dekoracji zaprosić do domu jesień.

Poznań, Kalisz, Wolsztyn, Leszno i wiele innych miast. Ich wygląd na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Choć niektóre miejsca ze starych zdjęć można łatwo rozpoznać, to jednak dawny klimat jest nie do odtworzenia. Przeszukaliśmy zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego, by zaprezentować fotografie przedwojennych wielkopolskich miast. Jak kiedyś wyglądało życie w tym województwie?

Komenda Powiatowa Policji w Śremie wraz z Klubem Relax i partnerami ponownie zaproszą uczniów klas pierwszych szkół podstawowych do udziału w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Będzie to doskonała okazja do przypomnienia zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę.

Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zbliża się wielkimi krokami. Przygotowania są już na finiszu i na finiszu są również próby taneczne byłych członków zespołu ludowego Chabry, który kiedyś w szkole działał. Absolwenci szkoły włożyli wiele pracy w to, aby już w piątek 22 września zaprezentować się przed uczestnikami jubileuszowego spotkania w szkole.