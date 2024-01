Przegląd prasy 23.01.2024 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

W chwilach, gdy zima zakrywa krajobraz białą pierzyną, zamek w Stobnicy, niedaleko Obornik, staje się płótnem dla obornickiego artysty - fotografa i filmowca, Łukasza Bukowskiego. Jego obrazy, zatopione w zimowej aurze, pokazują piękno tej majestatycznej i najbardziej kontrowersyjnej fortecy w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej galerii ze Stobnicy.

Już wkrótce w gminie Śrem rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Będzie to intensywny czas dla rodziców, którzy zadecydują, do jakiej placówki będzie uczęszczało ich dziecko. Urząd Miejski podał szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025. Te daty warto zapamiętać!