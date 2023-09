Przegląd prasy 23.09.2023 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Akcja „Pomachaj kierowcy” w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” trwa w najlepsze. W piątek, 22 września policjanci ze Śremu razem z funkcjonariuszami z posterunku w Książu Wielkopolskim spotkali się z maluchami z Przedszkola nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie.

Jak co roku, kolejna edycja Agro Show Bednary 2023 przyciągnęła tłumy. Targi Agro Show to doskonały czas na zapoznanie się z ofertą firm z sektora rolniczego, ale nie tylko. To miejsce chwalenia się nowościami, których i tym razem nie brakowało. Zobacz nowości na Agro Show Bednary 2023!