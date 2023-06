Przegląd prasy 24.06.2023 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Koniec roku szkolnego to okazja do uroczystego wręczenia uczniom kończącym rok nauki z wyróżnieniem świadectw z czerwonym paskiem. Nagrodzenie całorocznych wysiłków na różnych polach działalności szkoły, docenienie udziału w konkursach i olimpiadach. Pożegnanie również uczniów ostatnich klas szkół branżowych. Tak też się stało w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie.

23 czerwca 2023 to szczególny dzień dla wszystkich tych uczniów, którzy tym razem nie tylko kończą następną klasę, ale żegnają się z dotychczasową szkołą. Taka sytuacja spotkała między innymi ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie. Zakończenie roku najstarszego rocznika w "dwójce" dobyło się w sali "Bazar".

W piątkowe przedpołudnie, 23 czerwca uczniowie i uczennice klas 1-7 spotkali się na boisku szkolnym, by wziąć udział w uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Był to nie tylko moment wręczenia świadectw i wyróżnień dla najlepszych uczniów, ale również okazja do podsumowania wyjątkowego konkursu i pożegnania wieloletnich nauczycielek, które przechodzą na emeryturę.