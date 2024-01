Przegląd prasy 27.01.2024 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Transplantacja to temat, który wciąż budzi wielkie emocje i stawia przed ludźmi trudne decyzje, często w chwili, gdy są w jednym z najtrudniejszych momentach w życiu, czy to po stracie bliskiej osoby, czy w oczekiwaniu na informacje o dostępności dawcy. Dla wielu osób przeszczep organu to jedyna szansa na życie. W związku z przypadającym na 26 stycznia Ogólnopolskim Dniem Transplantacji zapytaliśmy szpital w Śremie o przekazywanie organów do przeszczepu przez ten ośrodek. Okazuje się, że przez ostatnie kilka lat przekazano ich już blisko 50.