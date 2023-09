Przegląd prasy 27.09.2023 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.09, w Śremie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oficjalne otwarcie stacji kontroli pojazdów w Książu Wielkopolskim. Kierowcy korzystają z jej usług od począku września [film, zdjęcia]”?

Prasówka Śrem 27.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oficjalne otwarcie stacji kontroli pojazdów w Książu Wielkopolskim. Kierowcy korzystają z jej usług od począku września [film, zdjęcia] Kierowcy z ksiąskiej gminy mogą korzystać z nowej stacji diagnostycznej. We wtorek, 26 września w Książu Wielkopolskim oficjalnie otwarto nową, okręgową stację kontroli pojazdów, którą prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Śremie.

📢 Policyjna akcja w Śremie dla pierwszoklasistów. Sierżant Pyrek i jego koledzy uczyli dzieci jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły Już od kilkunastu lat policjanci ze Śremu raz z partnerami we wrześniu zapraszają dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych do udziału w akcji pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły". We wtorek 26 września akcja miała swoją śremską odsłonę. Gościem specjalnym wydarzenia było oczywiście Sierżant Pyrek, który jest ulubieńcem dzieci.

📢 Piękne jesienne dekoracje do salonu, sypialni i na balkon. Zobacz, jak klimatycznie możesz ozdobić dom. Wyjątkowe wnętrza na jesień 2023 Powitaliśmy już jesień, dni są coraz krótsze i zdecydowanie chłodniejsze. Coraz więcej wolnego czasu zaczynamy spędzać w domu, warto więc pomyśleć o udekorowaniu wnętrz klimatycznymi dekoracjami. Jesienne ozdoby w kolorach złota, pomarańczu czy fioletu sprawią, że wnętrze stanie się wyjątkowo przytulne. Podpowiadamy, jak modnie ozdobić mieszkanie i zaprosić do domu jesień.

Prasówka 27.09 Śrem: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów PKS Poznań S.A. Odwołano sporo kursów ze Śremu do Poznania i z Poznania do Śremu. Sprawdź! We wtorek, 26 września Spółka PKS Poznań S.A. odwołała kilkanaście kursów autobusów ze Śremu do Poznania i z Poznania do Śremu. Dodatkowo za dwa dni zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy między Mszczyczynem, a Dolskiem.

📢 Weekend cudów ponownie w Śremie. Wolontariusze Szlachetnej Paczki poszukują rodzin, którym można pomóc. Zachęcają do zgłaszania takich osób Grudzień to czas ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, która dzięki licznej grupie wolontariuszy dociera do najbardziej potrzebujących. Podobnie jest w Śremie, gdzie również nie brakuje osób zaangażowanych w tę inicjatywę. Śremscy wolontariusze zachęcają do zgłaszania osób, które potrzebują pomocy. 📢 „Bezpieczna droga do szkoły” w gminie Książ Wielkopolski. Śremscy policjanci spotkali się z uczniami klas pierwszych [zdjęcia] Lekcje o bezpieczeństwie pieszych w ruchu drogowych dla pierwszoklasistów gminy Książ Wielkopolski. W poniedziałek, 25 września śremscy policjanci wraz z pracownikami Klubu Relax i PSB Mrówka spotkali się z uczniami, żeby porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Najmłodsi otrzymali również opaski odblaskowe.

