Przegląd prasy 3.03.2024 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Zbliżają się wybory samorządowe 2024. To istotne wydarzenie dla lokalnych społeczności, które decydują o swoich przedstawicielach na najbliższe lata. Jak dotąd zaprezentowało się dwóch kandydatów na Burmistrza Śremu - Adam Lewandowski, obecny włodarz miasta oraz Grzegorz Wiśniewski. Do tego duetu dołączył Mirosław Piasecki z komitetu Otwarty Samorząd Śrem. Kogo trzeci kandydat ma zamiar wprowadzić do Rady Miejskiej?