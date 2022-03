Przegląd prasy 4.03.2022 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Według władz obwodu odeskiego, na froncie miał zginąć zastępca dowódcy rosyjskiej 41. Ogólnowojskowej Armii, a siły zbrojne podają informację o zestrzeleniu rosyjskiego myśliwca.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że codziennie granicę Polski przekraczają tysiące wschodnich sąsiadów. Wśród nich są bardzo często matki z dziećmi. Dzieci te niebawem trafią do polskich szkół, co stanowi duże wyzwanie dla nauczycieli, dyrektorów i całego systemu oświaty. W jaki sposób odpowiednio przygotować się do nauczania ukraińskich uczniów? O czym należy pamiętać, mając pod swoją opieką podopiecznych niepolskojęzycznych? Jak wesprzeć uczniów w tym trudnym dla nich doświadczeniu? Oto baza wiedzy na ten temat.