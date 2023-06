Przegląd prasy 7.06.2023 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Paulina Ignasiak to polska piosenkarka występująca pod pseudonimem Paulla. Wróżono jej ogromną karierę na polskiej scenie muzycznej. Artystka ma na swoim koncie nawet kilka sukcesów. Dzisiaj zamiast o jej dokonaniach wokalnych, częściej mówi się o jej przemianach wizualnych. Z pewnością wielu z was będzie miało problem z rozpoznaniem celebrytki.

Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

Nietypowy kolor ścieków odkryli pracownicy dolskiej oczyszczalni ścieków we wtorek 6 czerwca rano. Niebieskie zabarwienie nie jest zwyczajnym kolorem. Zakład Gospodarki Komunalej w Dolsku docieka "co to jest" i kto wlał tę substancję do sieci? Masz takie informacje? Zgłoś to do dolskiego ZGK.