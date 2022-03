Przegląd prasy 9.03.2022 Śrem. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zabitych zostało już 41 dzieci, a 76 kolejnych odniosło obrażenia – podała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa.

Dzień Kobiet przypadający 8 marca to intensywny czas dla kwiaciarni. W końcu nie ma lepszego prezentu niż piękny bukiet kwiatów. Jednak dla niektórych dokonanie wyboru to nie lada ból głowy. Jakie kwiaty kupić swojej żonie, mamie? Zajrzeliśmy do jednej ze śremskich kwiaciarni zobaczyć, co cieszy się największym “wzięciem” wśród klientów.