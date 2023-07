Przegląd prasy Śrem 10.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Śremie

Prasówka Śrem 10.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielny poranek, 9 lipca w Brodnicy zorganizowano Lokalny Pchli Targ, czyli wyprzedaż garażową. Podczas pierwszego spotkania na stoiskach można było znaleźć różnorodne przedmioty. Dla jednych była to okazja do pozbycia się zbędnych rzeczy, a dla miłośników miłośników starocie miejsce do znalezienia czegoś wyjątkowego za przysłowiowe grosze.