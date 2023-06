Przegląd prasy Śrem 11.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Śremie

Późna wiosna i lato od kilku w ostatnim czasie stoi pod znakiem wysokich temperatur i co za tym idzie bardzo często również suszy, która daje się we znaki nie tylko rolnikom, ale również strażakom. W ostatnich dniach ci drudzy kilkukrotnie wyjeżdżali do pożarów lasów czy traw. Wystarczy mały niedopałek, aby pojawił się ogień.