Przegląd prasy Śrem 15.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Śremie

W niedzielę, 14 maja schronisko dla zwierząt w Gaju zaprosiło w swoje progi wszystkich miłośników czworonogów. Po niemal czteroletniej przerwie powrócił Gajowy Dogtrekking. Była to druga edycja tego wydarzenia, a na starcie pojawiło się ponad pięćdziesięciu uczestników wraz i ich psiaków.

Maj to miesiąc pierwszych komunii świętych. Taka właśnie uroczystość w niedziele 14 maja odbyła się w parafii pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie, czyli w śremskiej Farze. W życiu każdego katolika pierwsza komunia święta to ważne wydarzenie, tak dla niego samego jak i dla jego najbliższych oraz społeczności parafialnej.

Maj to miesiąc w którym najmłodsi wierni po raz pierwszy przystępują do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Tak było w niedzielne przedpołudnie, 14 maja na śremskich Helenkach. Grupa dzieci z parafii pw. bł. Michała Kozala w Śremie po raz pierwszy przyjęła do swego serca Pana Jezusa.