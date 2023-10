Przegląd prasy Śrem 17.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Śremie

Mieszkańcy gminy Brodnica również stawili się przy urnach podczas niedzielnych wyborów do Sejmu i Senatu. Na kogo oddali swoje głosy? Który z kandydatów otrzymał największą liczbę głosów? Sprawdziliśmy dane z Państwowej Komisji Wyborczej.

W poniedziałek, 16 października w śremskim Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Wybickiego rozpoczęły się kolejne Dni Papieskie. To już dziewiętnasta edycja wydarzenia, które jest poświęcone pamięci Papieża Polaka, Jana Pawła II. Tradycyjnie mury Ogólniaka odwiedził wyjątkowy gość.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wyniki głosowania mieszkańców gminy Książ Wielkopolski w wyborach do Sejmu są już znane. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła oficjalne dane ze wszystkich obwodów w ksiąskiej gminie. Wiadomo już, które komitet wyborczy uzyskał największe poparcie wśród głosujących. Jak to jednak wygląda, spoglądając na poszczególnych kandydatów starających się o mandat poselski?

Portal Państwowej Komisji Wyborczej podał informacje dotyczące wyników głosowania do Sejmu i Senatu 2023 w poszczególnych powiatach w Wielkopolsce. Jak głosowali Wielkopolanie? Przedstawiamy pierwsze dane dla powiatów w województwie.

Wciąż trwa liczenie głosów, jednak dla niektórych gminy wyniki już są znane i podane przez Państwową Komisję Wyborczą do wiadomości. Sprawdzamy zatem, jak głosowali mieszkańcy gminy Książ Wielkopolski, Dolsk oraz Brodnica.

PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

Niedziela 15 października to dla Polaków dzień wyborów parlamentarnych. Pierwsze informacje frekwencyjne podane przez Państwową Komisję Wyborczą pokazywały, że do godz. 12.00 chętnych do oddania głosu na swojego kandydata nie brakowało. Przyszedł czas poznać dane z godziny 17.00.