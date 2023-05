Przegląd prasy Śrem 18.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Śremie

Budżet Obywatelski to forma zachęcenia mieszkańców do współdecydowania o tym co i jak nas otacza. W ramach BO można proponować wiele rzeczy m.in. inwestycje, wydarzenia, czy wsparcie dla różnych grup na przykład strażaków, czy Kół Gospodyń Wiejskich. To jak zostaną wykorzystane pieniądze z puli BO zależy tylko od pomysłodawców i głosujących.