Przegląd prasy Śrem 24.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Śremie

Prasówka Śrem 24.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

We wtorkowe popołudnie, 23 maja w Iłówcu Wielkim (gmina Brodnica) oficjalnie otwarto nową inwestycję. Jest to biogazownia rolnicza o mocy 499 kW, a do produkcji energii wykorzystuje się w niej substraty pochodzące od lokalnych dostawców. Inwestycja ta została zrealizowana przez poznańską spółkę WPIP Green Energy.