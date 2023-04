Przegląd prasy Śrem 26.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Śremie

Majówka w PRL-u trwała aż jeden dzień, bo rodacy mieli wolny jedynie 1 maja. Święto Pracy to było jedno z najbardziej uroczyście obchodzonych świąt w tamtych czasach. Aż do 1989 roku w spektakularnych pochodach pierwszomajowych masowo brali udział zarówno mali, jak i dorośli rodacy, bo najczęściej były one obowiązkowe w szkole i pracy. Czy pamiętasz, jak świętowali Polacy 1 maja? Zobacz, jak spędzaliśmy wolne popołudnie po uroczystej manifestacji z okazji Święta Pracy.

Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło we wtorek, 25 kwietnia, na DK nr 11 w Murzynówku pod Środą Wielkopolską. Samochód osobowy najechał tam na naczepę ciężarówki.

Nie tak wyobrażali sobie ten mecz sympatycy śremskiej Warty. Zespół Michała Mocka nie zdołał pójść za ciosem i zanotował siódmą porażkę na własnym terenie. W zupełnie odmiennych nastrojach są kibice Pogoni Książ Wielkopolski i Zawiszy Dolsk. Te drużyny będące beniaminkami czwartej grupy okręgówki przełamały niemoc i dopisały do ligowej tabeli ważne punkty za zwycięstwa.

Trzeci sezon serialu Wiedźmin od Netflix wzbudza ogromne zainteresowanie i właśnie otrzymaliśmy jego pierwszy plakat. To jednak nie wszystko, bowiem dołączono do niego tajemnicza zapowiedź i to dotyczącą dzisiejszego dnia. Co się może wydarzyć. Sprawdźcie.