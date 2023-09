Przegląd prasy Śrem 5.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Śremie

W tym roku szkolnym nie 1 a 4 września jest dniem rozpoczęcia nauki. Oczywiście pierwszego dnia szkoły nikt nikogo w ławkach nie sadzał, ani też nie kazał wyjmować z plecaków książek i zeszytów. Nie brakowało natomiast powitań, tych powakacyjnych, i tych pierwszych w nowej szkole. Z aparatem zajrzeliśmy pierwszego dnia szkoły do Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie. Zobacz jak wystartował ZSP Śrem w rok szkolny 2023/20234

