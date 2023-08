Przegląd prasy ze Śremu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.08.2023

Mają powierzchnię od nieco ponad 10 do 28 mkw i są usytuowane przy ul. Wierzbięcice 45, w budynku, w którym jeszcze do niedawna mieścił się urząd skarbowy. Dziś do dawnej funkcji nawiązują jedynie nazwy pięter, odpowiadające podatkom. mamy więc kondygnację VAT, PCC (podatek od czynności cywilno-prawnych. który płaci się np. kupując mieszkanie czy samochód) czy PIT. Łącznie w budynku mieści się 46 mikroapartamentów na wynajem. Każdy z nich składa się z łazienki, aneksu kuchennego i strefy dziennej - w największych podzielonej nawet na dwie części. Wszystkie apartamenty są wykończone pod klucz i wyposażone w niezbędne sprzęty. Zobacz jak wyglądają.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że śremski areszt śledczy jeszcze w tym roku zmieni właściciela. Dobrą wiadomością dla mieszkańców przy okazji tej informacji, jest to, że zanim dojdzie do ewentualnej zmiany właściciela, będzie okazja zobaczyć od środka, to niedostępne na co dzień miejsce.