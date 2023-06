Przegląd prasy ze Śremu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.06.2023

Jacek Borowski i pies Diego kontynuują rozpoczętą w niedzielę niezwykłą wyprawę po Wielkopolsce. We wtorek, 13 czerwca po wizycie w Powidzu i nocy spędzonej na żaglówce ten niezwykły duet podróżników wyruszył w dalszą drogę do Winnej Góry w powiecie średzkim.

Mikołaj Krawczyk ze Śremu, uczeń Technikum Samochodowego Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie to osoba z wielką pasją do mechaniki. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że w konkursie Young Car Mechanic, gdzie w finale dotarł do pierwszej dziesiątki najlepszych młodych mechaników w Polsce.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie korzysta z odnawialnych źródeł energii. Na dachu siedziby śremskiej straży pożarnej powstała instalacja fotowoltaiczna. To jedna z ważniejszych inwestycji, której wartość wynosi ponad 158 tysięcy złotych.