Przegląd prasy ze Śremu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.08.2023

Lato ciągle trwa, ale w Jeziorze Raczyńskim, póki co się nie wykąpiemy. Inspektorat sanitarny zakazał kąpieli. Woda w jeziorze nie nadaje się do kąpieli. Gmina Zaniemyśl ogłosiła już wyniki kontroli ostatnich badań wody sanepidu.

Magda Gessler spędza wymarzone wakacje w miejscu, które określa jako raj, ale nie chodzi jej wcale o egzotyczną wyspę czy astronomicznie drogi kurort nad ciepłym morzem. Internauci komentują na bieżąco jej relacje z urlopu, publikowane na Instagramie. Nie wszystkim podoba się Magda Gessler w wakacyjnym wydaniu. Przekonajcie się, gdzie gwiazda wypoczywa najlepiej i dlaczego zawsze wraca w to samo miejsce.

Magdalena Kumorek to polska aktorka, której wróżono dużą karierę. Znana jest głównie dzięki rolom serialowym, ale ma ona również doświadczenie filmowe i teatralne. Mało kto wie, że jej drugą pasją jest śpiew – za co została wielokrotnie nagrodzona na przeróżnych konkursach. Z pewnością będziecie mogli sami ocenić jej talent, bo Magdalena Kumorek dołącza do ekipy „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Zakończyła się weryfikacja projektów, które zostały zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Śremu 2024. Które z dwudziestu trzech zgłoszonych projektów zostały pozytywnie zweryfikowane?

Gdzie stanęły nowe odcinkowe pomiary prędkości, ile ich działa w całej Polsce? W którym województwie najczęściej natkniemy się na radary i który rejestrator jest najbardziej zapracowanym urządzeniem w kraju? Odpowiedzi na te i kilka innych pytań, znajdziesz w poniższym artykule. Ich znajomość może okazać się pomocna podczas wakacyjnych podróży.