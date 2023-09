Przegląd prasy ze Śremu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.09.2023

W sobotę 16 września wszystkie drogi prowadziły do Dąbrowy, a to za sprawą jesiennej odsłony rowerowego cyklu imprez pod hasłem "Rowerem do...". Rowerzyści ze Śremu i okolic, a także zza śremskiej miedzy, przybyli na miejsce mety, czyli na boisko szkoły podstawowej, gdzie podsumowano to wydarzenie.