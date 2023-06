Przegląd prasy ze Śremu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.06.2023

W niedzielę 18 czerwca na boisku sportowym w Dalewie odbyła się strażacka rywalizacja na najwyższym poziomie. W szranki stanęli strażacy ochotnicy z gminy Śrem, a także młodzież i dzieci z drużyn pożarniczych. Finałem strażackiej rywalizacji był bieg na dystansie 998 metrów, który druhowie pokonali w pełnym umundurowaniu, co przy tak wysokiej temperaturze w ciągu dnia było nie lada wyczynem.

W niedzielne popołudnie, 18 czerwca Śremski Ośrodek Kultury zoorganizował imprezę łączącą dwa wydarzenia. Przypadający tego dnia Międzynarodowy Dzień Pikniku połączono ze Światowym Dniem Dziergania na Drutachc w Miejscach Publicznych, a dodatkowo przygotowano animacje z myślą o najmłodszych.

Spacerowanie, to jedna z najprostszych i najbardziej dostępnych form aktywności fizycznej. To działanie o umiarkowanym tempie, które może być wykonywane przez osoby w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej. A, co najważniejsze, służy zdrowiu!

W niedzielne popołudnie, 18 czerwca Rada Sołecka wraz z sołtysem miejscowości Luciny zaprosili najmłodszych mieszkańców do wspólnej zabawy podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka. Niesprzyjająca pogoda nie pokrzyżowała planów organizatorów, a najmłodsi mogli korzystać z licznych atrakcji, które przygotowano dla nich tego dnia.