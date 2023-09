Przegląd prasy ze Śremu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.09.2023

Czternastoletnia Alicja Jakubiak, druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach we wrześniu tego roku miała rozpocząć naukę w szkole średniej. Te plany przekreślił tragiczny wypadek. Dziewczyna, jadąc na rowerze, została potrącona przez samochód. Teraz walczy o życie i powrót do zdrowia, a jej bliscy rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na dalsze leczenie.

W piątek, 22 września harcerze ze śremskiego Hufca ZHP im. Mazurka Dąbrowskiego zaprosili harcerskie harce na Jezioranach. Wzdłuż deptaku obok PSS Jubilat przygotowali liczne gry i zabawy, zachęcając tym samym do wstąpienia w swoje szeregi. Zorganizowano również kiermasz odzieży harcerskiej.

Jak co roku, kolejna edycja Agro Show Bednary 2023 przyciągnęła tłumy. Targi Agro Show to doskonały czas na zapoznanie się z ofertą firm z sektora rolniczego, ale nie tylko. To miejsce chwalenia się nowościami, których i tym razem nie brakowało. Zobacz nowości na Agro Show Bednary 2023!