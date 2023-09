Przegląd prasy ze Śremu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.09.2023

To pierwsze takie grzybobranie w gminie Książ Wielkopolski. W niedzielę, 24 września we Włościejewicach spotkali się miłośnicy zbierania grzybów, którzy wzięli udział w imprezie pod hasłem „Poznaj dary włościejewickich lasów”.

Izabele Janachowska to popularna polska tancerka, która przeobraziła się w ekspertkę od ślubów. Celebrytka stała się rozpoznawalna, gdy zaczęła regularnie pojawiać się w popularnym telewizyjnym show „Taniec z gwiazdami”. U jej boku wystąpił m.in. Radosław Majdan i Przemysława Saleta. Gdy w 2014 roku Iza Janachowska poślubiła dużo starszego od siebie biznesmena, jej nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się w serwisach płotkarskich. Zaglądamy do eleganckiego domu tancerki. Tak luksusowo żyje Izabela Janachowska z ukochanym milionerem.

To był muzyczny wieczór ze Śremskim Sportem. W sobotę, 23 września na „Placu pod brzozami” zorganizowano koncert, podczas którego wystąpiły dwa zespoły. Na scenie zaprezentowały się zespoły The Karlins (support) i The Shvagiers. To kolejne takie wydarzenie, na które zaproszono mieszkańców Śremu i okolic. Jak powiedział nam Ryszard Mitmański, Śremski Sport od kilku lat organizuje dwa koncerty. Jeden z nich odbywa się wiosną, a drugi jesienią. Jak dodał nasz rozmówca, w przyszłym roku planowane są kolejne, takie wydarzenia.