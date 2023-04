Przegląd prasy ze Śremu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.04.2023

Palmy Wielkanocne stworzone na konkurs Muzeum Śremskiego po raz kolejny zachwycały kolorami i pomysłowością wykonania. W tym roku konkurs Palm Wielkanocnych w Muzeum Śremskim odbył się po raz drugi i wszystko wskazuje na to, że to wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz okołowielkanoncych wydarzeń w Śremie. Tym razem o prym najpiękniejszej rywalizowało 38 palm!

Do świąt Wielkanocnych pozostał tydzień. W wielu miejscowościach organizowane są większe i mniejsze kiermasze z wielkanocnymi smakołykami i ozdobami. Takie wydarzenie zorganizowano również w Zaniemyślu, gdzie miejscowy Gminny Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców do odwiedzenia licznych stoisk lokalnych rzemieślników i kół gospodyń wiejskich.

Muzeum Śremskie po raz kolejny zaprosiło mieszkańców do udziału w niezwykłym muzycznym wydarzeniu. W sobotę 1 kwietnia na muzealnej scenie wystąpił zespół Pidżama Porno. Dla wielu obecnych na sali to wydarzenie było wycieczką do poprzedniego koncertu zespołu, który w Śremie odbył się ponad 20 lat temu. Pod sceną nie zabrakło również młodych. Warto było tam być i posłuchać piosenek, które mimo upływu czasu nie straciły nic na swojej aktualności.