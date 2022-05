Przewoźnicy będą płacić za postoje na przystankach autobusowych w Śremie

Zmiany w stawkach dla przewoźników w gminie Śrem

Do tej pory bez względu na to czy na przystanku zatrzymywał się bus czy autobus opłata wynosiła 5 groszy. Teraz po decyzji sądu zostanie ona zróżnicowana i uwzględni wielkość pojazdów. Dla busów zostanie obniżona do 3 groszy. Dla autobusów pozostanie bez zmian w wysokości 5 groszy. Pieniądze te stanowią dochód gminy, który wynosi nawet do 40 tysięcy złotych rocznie.