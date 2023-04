Quadem po Żabnie na "podwójnym gazie". Dwóch mężczyzn ujęło nietrzeźwego kierującego. Został przekazany w ręce śremskich policjantów

Szalał na quadzie w Żabnie. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce

Mężczyzna miał aż ponad dwa i pół promila alkoholu w organizmie. Nie posiadał też uprawnień do kierowania, które zostały mu wcześniej zatrzymane. Poza tym quad, którym kierował nie posiadał aktualnego ubezpieczenia, tablicy rejestracyjnej był niedopuszczony do ruchu

Nietrzeźwy pirat drogowy z Chwałkowa Kościelnego

Śremscy policjanci ponownie przypominają i apelują do kierowców. Kierowanie w stanie nietrzeźwości jest nieodpowiedzialne, a alkohol zaburza zmysły kierującego, co może doprowadzić do tragedii.