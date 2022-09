"Ręka Boga" w Książu Wielkopolskim?! Kontrowersje w meczu miejscowej Pogoni z GKS Żerków [zdjęcia]

Emocjonujące starcie na ksiąskim stadionie

Przed sobotnim spotkaniem gospodarze mieli na swoim koncie cztery punkty w czterech rozegranych meczach. W ubiegłym tygodniu zespół Marcina Tomaszewskiego przegrał 1:2 w Borku Wielkopolskim po kontrowersyjnym karnym. Jednak to, co działo się w sobotnie popołudnie na ksiąskim stadionie przerosło oczekiwania wszystkich związanych z miejscowym klubem. Zaczęło się jednak zgodnie z planem, kiedy sytuację sam na sam wykorzystał Filip Osiński. Radość z prowadzenia nie trwała długo. Potem przyszły trzy minuty, które wstrząsnęły “Kosynierami”. Najpierw do wyrównania doprowadził Marcin Jujka. Kilka chwil później Piotr Dolata strzałem z około 25 metrów tuż przy lewym słupku dał przyjezdnym prowadzenie.