Rekordzistka wypożyczyła prawie 400 książek w ciągu roku! Biblioteka Publiczna w Książu Wielkopolskim podsumowała minione dwanaście miesięcy

Cały czas zdajemy sobie sprawę, że biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek, to nie tylko książka, to inne funkcje. Na to się bardzo nastawiamy. Zorganizowaliśmy ponad 30 spotkań, w których uczestniczyło ponad 900 uczestników. To m.in. warsztaty, spotkania biblioteczne, a także wiele innych wydarzeń. Organizujemy także wydarzenia, które nie są ujęte w tych statystykach. Wszystko po to, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób. Nie zawsze są to spektakularne akcje, jednak pozyskanie kilkunastu czytelników w miesiącu dla miasta tej wielkości jak Książ Wlkp. jest sukcesem