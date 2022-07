Remont dachu kościoła św. Ducha w Śremie. Prace odbywają się przy udziale pieniędzy z budżetu gminy Śrem Katarzyna Baksalary

Parafia farna w Śremie, to jedyna parafia w mieście, która może pochwalić się aż trzema zabytkowymi kościołami w swoim zarządzie. Z jednej strony świątynie z długoletnią historią to wyjątkowe i ciekawe miejsca, z drugiej to po prostu budynki wymagające spory nakładów finansowych. Przykładem jest między innymi kościół pw. św. Ducha. Właśnie rozpoczął się tam remont dachu. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym gminy Śrem.