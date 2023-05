Rocznica sformowania 6. batalionu dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie. To 79 lat historii i tradycji [zdjęcia]

- podsumował tę sytuację ppłk Daniel Dąbek, który w związku z przelotem myśliwców musiał na chwilę przerwać swoje wystąpienie.

To jest mocna praca bojowa. To nie są już typowe ćwiczenia. To jest praca na żywym organizmie, na korzyść tych, którzy bronią naszego nieba. Minął rok od naszego ostatniego spotkania. Cieszę się, że ten rok był pełen wyzwań. Pozwoliły ocenić one wasze przygotowanie do tej służby. Miło się patrzy na ten plac apelowy na którym nie ma prawie wolnego miejsca. Miło się patrzy jak wasze zaangażowanie przekłada się na to, co wykonujecie na co dzień