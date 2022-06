Rodzinny Festyn w Przedszkolu Słoneczna Gromada w Śremie. Dzieci wystąpiły dla rodziców, nie brakowało gromkich braw

Festyn Rodzinny w Przedszkolu Słoneczna Gromada w Śremie

Sobotni festyn rozpoczął się od nie od występów najmłodszych, ale od wręczenia części dzieciom kolorowych książeczek i drobnych upominków. A to dlatego, że cześć przedszkolaków przygotowała ilustracje do krótkich form literackich napisanych przez śremskich seniorów. Opowiadania i wiersze zebrane zostały wraz z dziecięcymi rysunkami i wydane w formie niewielkiej książeczki. Działanie to odbyło się przy współpracy Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie oraz Klubem Senior+ Franciszkańska.