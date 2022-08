Rok szkolny 2022/2023. Spotkanie burmistrza z dyrektorami przedszkoli i szkół z gminy Śrem OPRAC.: Tomasz Barylski

Ostatnie dni sierpnia to zarazem odliczanie do pierwszego dzwonka. W czwartek 25 sierpnia w śremskim ratuszu dyrektorzy szkół i przedszkoli z gminy Śrem spotkali się z burmistrzem Adamem Lewandowskim, żeby omówić przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.