Rugby na plaży w Śremie. Tym razem w nieco innej wersji. Zobaczcie jak było!

Warto odwiedzić plażę miejską w Śremie

Śrem to miasto, które warto odwiedzić. Jako jedno z nielicznych może pochwalić się nie tylko długą historią, ale i wyjątkowym położeniem - przez środek przebiega rzeka Warta, a od południowej strony dochodzi do Jeziora Grzymisławskiego. To właśnie nad nim, na plaży miejskiej, w sobotnie przedpołudnie zaplanowano turniej rugby.