Ruszyła pomoc dla pogorzelców. Pomaga parafia oraz koleżanki i koledzy osób, które w pożarze straciły wszystko

Ruszyła pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarze przy ul. Brzechwy

Ugaszenie pożaru, jaki wczoraj wybuchł przy ul. Brzechwy w Śremie to wcale nie koniec tragedii, jaka spotkała mieszkańców budynku. Jedna z rodzin w pożarze straciła wszystko, dobytek pozostałych trzech rodzin uległ zalaniu w trakcie akcji gaśniczej. Wszystkich tych ludzi czeka teraz odbudowa tego co stracili, a to wymagać będzie i czasu i środków.

Jako pierwsza z pomocą dla pogorzelców ruszyła parafia pw. bł. Michała Kozala. Jeszcze w trakcie trwania akcji gaśniczej ks. Andrzej Zieliński, proboszcz tej parafii, uruchomił zbiórkę pieniędzy poprzez konto parafialne na rzecz osób poszkodowanych w pożarze.