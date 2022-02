Samochód dla Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. To dar od śremskiej Straży Miejskiej

Inicjatywa Komendanta śremskiej Straży Miejskiej

Do przekazania pojazdu doszło we wtorek 22 lutego. Kluczyki do samochodu na ręce prezesa, Hieronima Bartkowiaka wręczył komendant Straży Miejskiej, Marian Goliński. Na spotkaniu był również obecny Burmistrz, Adam Lewandowski.

Komendant SM wyszedł z inicjatywą przekazania samochodu na rzecz naszej fundacji, który był wcześniej eksploatowany przez naszych strażników. Inicjatywa została ona poparta przez burmistrza i dzięki temu pojazd jest do naszej dyspozycji

- mówi sekretarz zarządu fundacji, Anna Sobieraj.