Samochód Google Street View w Książu Wielkopolskim. Co zostało uwiecznione kamerą Google? Katarzyna Baksalary

Książ Wielkopolski w Google Street View. Mapy Google to narzędzie, z którego bardzo chętnie korzystamy. Dzięki nim można nie tylko trafić do celu, ale i dowiedzieć się wiele rzeczy. Tym razem sprawdziliśmy co słychać w Książu Wielkopolskim. Okazuje się, że dzięki Street View można cofnąć się w czasie do 2012 i 2013 roku.