Samochód Google Street View w Śremie. Sprawdź czy jesteś na zdjęciach zrobionych przez kamerę Google!

Google Street View w Śremie - co widziała kamera?

Śrem w Google Street View to jedno z wielu tysięcy miast znajdujących się w tych zasobach. Samochód z kamerą zamontowaną na dachu przez nasze miasto przejeżdżał kilkakrotnie, dokumentując to, jak ono wygląda oraz nas, mieszkańców. Dzięki temu narzędziu dziś możemy podejrzeć, jak zmieniły się niektóre miejsca w Śremie.

Korzystając z Google Street View "przejechaliśmy się" ulicami Śremu. W wielu miejscach to, co widać na ekranie monitora, już nie do końca zgadza się z tym, co jest obecnie. Bardzo ciekawe jest również przeglądanie zdjęć sprzed lat. Pamiętacie m.in. jak wyglądał dawny Powiatowy Urząd Pracy? Dziś ta kamienica zupełnie nie przypomina siebie sprzed ośmiu lat.