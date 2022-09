Samochód uderzył w drzewo na drodze Grzybno - Iłówiec. Służby musiały zlokalizować miejsce zdarzenia

W czwartek 22 września około godziny 10:42 do śremskiej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o wypadku do którego miało dojść w Żabnie. Okazało się, że podana lokalizacja jest błędna. Jednostki ze Śremu i druhowie z OSP Żabno musieli odszukać miejsce w którym doszło do tego zdarzenia. Okazało się, że cała sytuacja miała miejsce na drodze z Grzybna w kierunku Iłówca. Kierująca pojazdem marki opel corsa zjechała z drogi i uderzyła w drzewo.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, neutralizacji rozlanych płynów na jezdni. Osobę poszkodowaną przekazano zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał ją do szpitala. Droga powiatowa nr 2467P na czas działań była zablokowana

- poinformował mł. bryg. Tomasz Kierzek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.