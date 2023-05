Sąsiadki dla sąsiadek, czyli Beauty day w Psraskiem. Mieszkanki sołectwa mogły "wyczyścić szafy" i skorzystać z porad stylistki [zdjęcia]

W sobotnie popołudnie mieszkanki Psarskiego tłumnie zjawiły się w miejscowej świetlicy. Beauty day, czyli dzień piękna był doskonałą okazją do wspomnianego czyszczenia szaf.

Każda kobieta jest piękna. Każda w swojej szafie ma coś pięknego, już znoszonego, co jej się opatrzyło. Panie przyniosły to dzisiaj do nas, do świetlicy. Powiesiły te rzeczy na relingu i nastąpiła bezgotówkowa wymiana. Każda rzecz przyniesiona tutaj jest za darmo i zabierana jest za darmo